Valls sufrió fractura del sacro por la caída en el Tour Down Under

El español Rafa Valls (Cocentaina, Alicante, 32 años) sufrió una fractura en el sacro; como consecuencia de la caída, el líder del Bahrain McLaren fue obligado en el Tour Down Under a abandonar la prueba.

Valls estuvo involucrado en una caída al final de la segunda etapa que hoy terminó en Stirling que le produjo dolor en la espalda. Tras ser trasladado a un hospital local se detectó en la prueba radiológica la fractura del sacro, según confirmó el médico del equipo Luca Pollastri.



“Lo observaremos durante las próximas 48-72 horas. Luego planificaremos los próximos pasos. Pero es demasiado doloroso para él continuar la carrera mañana ”, dijo el doctor.



Una gran decepción para Rafa Valls, que se encontraba en la prueba australiana con los galones de capitán del equipo.

