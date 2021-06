Van der Poel: "Intentaré defender el liderato, pero en la montaña es difícil"

El neerlandés Mathieu Van der Poel, vencedor de dos etapas en la Vuelta a Suiza, declaró que en los próximos días intentará "defender el liderato" de la ronda helvética, aunque reconoció que en las jornadas de montaña será "difícil".



Van der Poel (Alpecin-Fenix) logró por segundo día consecutivo la victoria en la Vuelta a Suiza, en la tercera etapa, que discurrió entre Lachen y Pfaffnau, sobre un recorrido de 185 kilómetros.

"De nuevo tuve un buen día. Queríamos hacer la carrera difícil en la subida final, pero todavía había unos cuarenta corredores con nosotros, así que hicimos el sprint una vuelta antes de la meta y vi que era algo que me quedaba muy bien, así que me jugué todas las opciones a eso", dijo Van der Poel, al llegar a meta.



La cuarta etapa partirá hacia el sur de Suiza, pero después, a partir de la quinta, llegará el momento para los escaladores en las tres últimas jornadas.



"Mientras sea posible intentaré aguantar lo que pueda como primera. Tal vez mañana pueda seguir líder aunque será difícil defender el maillot los siguientes días porque la montaña no es el mejor terreno para mi", confesó.

Con esta victoria, Van der Poel arrebata el liderato que ostentó en las dos primeras etapas el suizo Stefan Kung (Groupama), que pasa a ser tercero a cuatro segundos, mientras que Alaphilippe se mantiene segundo. Iván García Cortina es sexto a 16 segundos, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) séptimo a 17 y el colombiano Rigoberto Urán (EF Education-NIPPO) décimo a 39.

La cuarta etapa será entre St. Urban y Gstaad, sobre un recorrido de 171 kilómetros, con el puerto de Saanenmöser, de segunda categoría, a diez de meta.