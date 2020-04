VIDEO - Así fue el regreso a los entrenamientos en carretera de Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal, actual campeón del Tour de Francia, recibió un permiso especial para poder volver a entrenar por las carreteras de Colombia, principalmente en los alrededores del municipio de Zipaquirá en el departamento de Cundinamarca.

Si bien el líder del INEOS, junto con su equipo de trabajo, deben tener en cuenta unas medidas de seguridad y salubridad, el regreso a rodar por las vías ha sido una gran noticia para él teniendo en cuenta lo que significa conservar y mejorar su forma física.

Le puede interesar: Revelan anécdotas de Egan Bernal cuando era un niño

El mismo corredor, en entrevista con el portal 'Egan Bernal Fans' demostró su felicidad por volver a sentir el aire en la cara y destacó la importancia de aprovechar las cosas básica.

"Muy bonito poder estar otra vez entrenando, haciendo lo que me gusta, de vuelta al trabajo, esto es mi trabajo, me pagan por esto. Estoy contento de estar haciendo lo que me gusta, sentir el aire en la cara. Hay que disfrutar las cosas básicas de la vida. Nos enseña a ser agradecido, me siento muy afortunado", dijo.

Lea también: Egan Bernal ya podrá entrenar para el Tour de Francia, pero con condiciones especiales

Egan Bernal recibió el permiso para llevar a cabo sus entrenamientos por el perímetro del municipio de Zipaquirá junto con su compañero de equipo Brandon Rivera y los también ciclistas Camilo Castiblanco y Diego Vásquez y Diyer Rincón.