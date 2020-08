[VIDEO] Contundente: así fue el ataque de Roglic que dejó sin reacción a Egan Bernal

El nivel que ha mostrado Primoz Roglic en este reinicio de temporada es muy destacable. El esloveno del Jumbo no solo se hizo con el título del Tour de L'Ain, también quiere seguir brillando en el Critérium del Dauphiné.

Roglic se impuso en la segunda etapa de la carrera francesa disputada este jueves entre Vienne y la cima del Col de Porte, con un recorrido de 135 kilómetros y se ha convertido en nuevo líder.

Un ataque fulminante del ganador de la Vuelta 2019 le permitió llegar en solitario con un tiempo de 3h.29.40, a una media de 36.9 kms/hora. La segunda plaza ha sido para el francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) y la tercera para el alemán Emanuel Buchmann (Bora), a 8 segundos.

L'attaque tranchante de 🇸🇮@rogla qui remporte l'étape et prend le Maillot Jaune. Revivez le dernier kilomètre de la 2ème étape du #Dauphiné.



🇸🇮@rogla attacks, claims the stage win and the overall lead. Relive the last kilometre of stage 2. pic.twitter.com/lobFGS50pK