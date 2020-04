Video del Movistar Team toca las fibras de Alejandro Valverde en su cumpleaños 40

Movistar Team brindó un homenaje a su líder, el murciano Alejandro Valverde, que este sábado cumple cuarenta años, y felicitó con un emotivo vídeo a un compañero que destaca por su "sencillez" y su ejemplo de "liderazgo dentro y fuera de la carretera".



Alejandro Valverde, el eterno 'Bala', cumple cuarenta años con la misma ilusión que cuando empezó y con un palmarés que hasta el momento refleja un campeonato del mundo en 2018, una Vuelta a España (2009), terceros puestos en Giro (2016) y Tour de Francia (2015) y 127 victorias.



"Valverde es un líder y un ejemplo dentro y fuera de la carretera", dijo el ciclista Carlos Verona, mientras que su compañero Iñigo Elosegui recordó cuando le "veía por la tele y jugaba con sus amigos" a ser el corredor murciano.

Lea también: El futuro de la Vuelta a España ilusiona: "Buscamos una extraordinaria normalidad"



"No cambies nunca porque como persona y deportista eres un diez", declaró Jorge Arcas, que también dejó un mensaje para Valverde junto a Enric Mas, Héctor Carretero, Imanol Erviti y Marc Soler.



🚀🌈💙 Esta es la carta de admiración y cariño que todo Movistar Team te dedicamos, @alejanvalverde, por tu 40º cumpleaños. Gracias por todo. #VamosBala #SeguimosConectados



🎥 A letter of admiration: the Movistar Team members' words to Alejandro Valverde as he turns 40 today. pic.twitter.com/KQiMMC1Usg