Jue, 23/10/2025 - 20:41
[Video] Fuerte caída de Kevin Quintero en el Mundial de Ciclismo de Pista
El colombiano no pudo revalidar el podio que había conseguido el año anterior en la modalidad de keirin.
El neerlandés Harrie Lavreysen se quedó este jueves con la medalla de oro en la final del keirin masculino del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, disputado en Santiago de Chile. La nota triste de la jornada fue la caída del colombiano Kevin Quintero, quien no pudo repetir el podio conseguido en la edición de 2024.
Lavreysen, múltiple campeón mundial, registró un tiempo de 9.901 segundos, sumando así el título número 18 de su carrera. El australiano Leigh Hoffman se adjudicó la plata al llegar apenas 0.107 centésimas detrás, mientras que el bronce fue para otro neerlandés, Jeffrey Hoogland, completando un podio totalmente renovado respecto al del año anterior.
El colombiano Kevin Quintero, uno de los favoritos y más rápidos en las rondas previas, sufrió una caída en los últimos metros de la competencia tras enredarse con la rueda del japonés Kaiya Ota, en una prueba marcada por los incidentes. Pese al golpe, el vallecaucano no presentó lesiones de gravedad, aunque se despidió de la posibilidad de medalla.
El certamen también estuvo marcado por la caída del ruso Nikita Kiriltsev, quien compite bajo la bandera de Atletas Individuales Naturales (AIN) debido a la sanción de su Comité Olímpico, lo que lo dejó fuera de la competencia en semifinales.
Para Lavreysen fue su segunda medalla dorada en Santiago, luego de haberse coronado campeón en la velocidad por equipos, prueba en la que también participaron Hoogland y Roy van den Berg, consolidando el dominio neerlandés en las pruebas de potencia.
Resultados de la rama femenina en los Mundiales de Ciclismo de Pista
En la rama femenina, Italia brilló en la persecución por equipos, conquistando el oro con un tiempo de 4:09.569 minutos. El cuarteto integrado por Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini y Federica Venturelli se impuso ante Alemania, que repitió la plata conseguida en 2024. El bronce fue para Gran Bretaña, que derrotó a Bélgica.
La jornada también dejó la victoria del alemán Moritz Augenstein en el scratch 10 kilómetros, seguido por el neerlandés Yanne Dorenbos y el neozelandés Campbell Stewart. Fue un podio completamente distinto al del Mundial de Ballerup, en el que había reinado el japonés Kazushige Kuboki.
Por último, la velocidad femenina individual tuvo una gran sorpresa con el avance a semifinales de la rusa Iana Burlakova (AIN), quien eliminó a la actual campeona, Emma Finucane. Las semifinales enfrentarán a Burlakova con la neerlandesa Hetty van de Wouw, mientras que la japonesa Mina Sato se medirá ante la también rusa Alina Lysenko en busca de un lugar en la final.
Video de la caída de Kevin Quintero en el Mundial de Ciclismo de Pista
¡LAVREYSEN, CAMPEÓN MUNDIAL DEL KEIRIN!— DSPORTS (@DSports) October 23, 2025
El neerlandés fue el más audaz y se quedó con la presea dorada en el velódromo de Santiago de Chile, donde se disputa el #MundialDePistaEnDSPORTS.
El colombiano Kevin Quintero se cayó al final de la prueba.
🎙️ @CastellanosCami pic.twitter.com/DyAk4ZF2ml
Agencia EFE