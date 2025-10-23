[Video] Fuerte caída de Kevin Quintero en el Mundial de Ciclismo de Pista

El neerlandés Harrie Lavreysen se quedó este jueves con la medalla de oro en la final del keirin masculino del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, disputado en Santiago de Chile. La nota triste de la jornada fue la caída del colombiano Kevin Quintero, quien no pudo repetir el podio conseguido en la edición de 2024.

Lavreysen, múltiple campeón mundial, registró un tiempo de 9.901 segundos, sumando así el título número 18 de su carrera. El australiano Leigh Hoffman se adjudicó la plata al llegar apenas 0.107 centésimas detrás, mientras que el bronce fue para otro neerlandés, Jeffrey Hoogland, completando un podio totalmente renovado respecto al del año anterior.

El colombiano Kevin Quintero, uno de los favoritos y más rápidos en las rondas previas, sufrió una caída en los últimos metros de la competencia tras enredarse con la rueda del japonés Kaiya Ota, en una prueba marcada por los incidentes. Pese al golpe, el vallecaucano no presentó lesiones de gravedad, aunque se despidió de la posibilidad de medalla.

El certamen también estuvo marcado por la caída del ruso Nikita Kiriltsev, quien compite bajo la bandera de Atletas Individuales Naturales (AIN) debido a la sanción de su Comité Olímpico, lo que lo dejó fuera de la competencia en semifinales.