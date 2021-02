[Video] La inoportuna caída que dañó los planes de Egan y Rigo en la Estrella de Besseges

Todo transcurría normal para Egan Bernal y Rigoberto Urán en la primera etapa de la Estrella de Besseges, pero al final, los planes de los dos colombianos sufrieron un revés, teniendo en cuenta la caída masiva que se presentó en los últimos kilómetros.

🚴‍♀️🚵‍♀️¡Increíble, caída sobre el final de la etapa, los colombianos salen bien librados #EganYRigoXWIN! pic.twitter.com/llGfhWflZC — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 3, 2021

A falta de poco más de 6 kilómetros para concluir la fracción inaugural de la carrera, varios corredores se vieron envueltos en una caída que le restó posibilidades a los líderes del Ines y del Education First. Cabe señalar que tanto Egan como Rigoberto Urán no padecieron consecuencia física alguna. Sin embargo, perdieron diferencia con el pelotón y demás ciclistas que continuaron su marcha en la carretera.

Vea también: Egan y Rigo se salvan de caída; mientras que Laporte ganó la etapa 1 de la Estrella de Besseges

Cabe señalar que ambos colombianos es estrenaban en la temporada 2021 luego de una rigurosa preparación sobre el final de 2020 y comienzos de 2021. En el caso de Egan Bernal, este venía de recuperarse de una dolencia en la espalda que le impidió competir sobre el final del año pasado y que lo obligó a retirarse de la pasada edición del Tour de Francia, a la cual llegaba como campeón.

🚴‍♀️🚵‍♀️¡Final accidentado, nuevamente caída de corredores en esta primera etapa #EganYRigoXWIN! pic.twitter.com/OChylxH01A — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 3, 2021

En cuanto a Rigoberto Urán, el corredor del Education First busca sumar kilómetros para las citas más importantes del World Tour en este 2021. El de Urrao no ha tenido el mismo protagonismo, pero se mantiene como el líder de filas de la escuadra estadounidense, que ya no cuenta con Daniel Felipe Mártínez.

Le puede interesar: Estrella de Besseges, etapa 1: clasificación general de los colombianos

Christophe Laporte del Cofidis ganó la primera etapa de la Estrella de Besseges. Este martes se disputará la segunda jornada entre Saint-Geniès y La Calmette sobre 154 kilómetros.