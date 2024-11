[Video] Neutralizaron la segunda etapa de la Vuelta al Ecuador; así va la general

Este martes 12 de noviembre se cumplió la segunda etapa de la Vuelta al Ecuador, la cual tuvo un trazado de 188,6 kilómetros entre Valle Hermoso y Babahoyo. El ganador fue Brayan Sánchez del Team Medellín.

Fue un trazado de 188,6 kilómetros que representó un desnivel negativo prolongado desde el inicio hasta el final de la carrera, por lo que no hubo ningún puerto de montaña y sí cuatro sprints especiales (Patricia Pilar, Buena Fe, Mocache y Puebloviejo).

Fue una fracción tranquila en la cual no hubo muchos intentos de fuga, y más bien -como se tenía previsto- no representó mayores diferencias en la clasificación general. Eso sí, por motivos ajenos a la carrera que llevaron a neutralizarla.

Y es que debido a la mala organización de la carrera y el irrespeto por parte de transportadores, hubo tráfico abierto en plena etapa, por lo que incluso los ciclistas tuvieron que hacerse a un lado para que pasaran los buses, carros y camiones que pasaban por carretera.

Así, fue el corredor Brayan Sánchez quien se llevó la victoria al ser el mejor ubicado del día, y en la clasificación general se mantuvieron las diferencias con las que inició el trazado este martes.

En consecuencia, la organización de la carrera presentó la clasificación general y esta no tuvo modificaciones con relación a la que se definió un día atrás, por lo que el español Óscar Sevilla sigue portando la camiseta de líder.

Clasificación general de la Vuelta al Ecuador tras la etapa 2

1. Óscar Sevilla - Team Medellín, 3:17:36

2. Bryan Raúl Obando - Best PC, a 4"

3. César Nicolás Paredes - Hino-One-La red-Suzuki, a 10"

4. Richard Huera - Best PC, a 19"

5. Byron Guamá - Best PC, a 19"

Videos del tráfico en plena etapa de la Vuelta al Ecuador este martes 12 de noviembre