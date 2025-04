(VIDEO) ¿Qué pasa con Mathieu van der Poel? Múltiples ataques en plenas carreras

Hombre que lanzó bidón a Mathieu Van Der poel se entregó a la policía

Este lunes 14 de abril se dio a conocer que la persona que le lanzó un bidón lleno de agua a Mathieu Van Der Poel, mientras transitaba por uno de los tramos de pavé de la París-Roubaix se entregó a las autoridades.

La persona, según el medio neerlandés Nieuwsblad se declaró "arrepentida y avergonzada" por su acto vandálico, calificado por el ciclista neerlandés como "intento de homicidio".

Después de ganar la prueba, Mathieu Van der Poel manifestó su molestia por lo sucedido y anticipó acciones legales.

"No podemos dejar pasar esto. Era una botella de agua llena y me dolió mucho. Si me cae la botella en la nariz, se me rompe. Ojalá la policía pueda identificar al hombre, porque emprenderán acciones legales. Esto es un intento de homicidio. Si la UCI no toma medidas, lo haremos con el equipo. Esto es diferente a tirar cerveza", dijo.