Rigoberto Urán sigue demostrando que es uno de los grandes personajes del ciclismo internacional. El paisa está corriendo una nueva edición del Giro de Italia y no pierde su estilo particular a la hora de estar frente a las cámaras

En la previa de la primera jornada de competencia, el ciclista antioqueño aprovechó para enseñar sus cualidades cuando se trata de hablar inglés. El corredor del Eduacation Easy Post dejó ver que tan bilingüe es cuando se trata de comunicarse en otro idioma.

Durante un video compartido por la cuenta de Go Rigo Go se ve al colombiano tomar su teléfono para enviar un audio a alguien del staff de su equipo. Según lo que se entiende es un pedido para el cocinero del equipo y aunque el mensaje es confuso, el paisa remató el pedido de forma divertida diciendo: “Qué hijuep... inglés el que me tiró yo, gonorr...”.

Queda claro que cuando se trata de idiomas, Urán no es experto en el tema, pero su esencia divertida jamás lo hace pasara desapercibido. El ciclista colombiano parte como uno de los corredores favoritos para hacer una participación destacada en el Giro.

Sin embargo, Rigo comentó que se encuentra estudiando idiomas: “Yo estudio inglés, italiano”. Urán dijo dos palabras y de inmediato fue corregido o por Alberto Bettiol, que le corrigió la manera de pronunciar.

Por ahora, el ciclista colombiano centra su atención en lo que es su participación en la corsa rosa. El antioqueño marcó un gran tiempo en la contrarreloj inicial con 22:53 sobre la línea de meta.