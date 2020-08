Remco Evenepoel, el 'niño maravilla' del cilcismo de Bélgica, tuvo un complicado accidente en el Giro de Lombardía. El corredor pasaba por un puente, su bicicleta se salió de control y él salió a volar por fuera de la carretera. La escalofriante caída dejó consternados al mundo del ciclismo a la espera de más noticias sobre su estado de salud.

Prensa presente en Lombardía informó que el belga ya fue rescatado, está consciente y fue llevado inmediatamente al hospital más cercano con un cuello ortopédico. Respecto a su movilidad, todavía no se conoce nada.

Según confirmó su equipo el Deceuninck-QuickStep, Evenepoel sufrió el choque en el descenso de Sormano. La escuadra dará más información sobre cómo está la salud del corredor, que en estos momentos es la noticia más preocupante.

Cabe recordar que Evenepoel es uno de los grandes pedalistas de esta nueva generación del ciclismo mundial. El corredor ha ganado ya varias competencias de un día y de menos de una semana. Hoy corría su primer monumento en Lombardía con la intención de luchar por el triunfo y poder prepararse de la mejor manera de cara al Giro de Italia, su primer gran objetivo.

