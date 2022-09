[Video] Valverde no desiste previo al retiro: el ataque sobre el final en la Coppa Agostoni

Alejandro Valverde (Movistar), no descansa previo a su retiro, pues en una de sus últimas salidas como profesional fue protagonista de un tremendo ataque que por poco le da la victoria en la Coppa Agostoni.

Y es que el segundo clasificado en la Copa Agostoni, terminó la prueba "contento" tras una jornada en la que pudo alcanzar su victoria profesional numero 134, pero atacó de lejos y al final fue superado por el holandés Sjoerd Bax.

"Me he encontrado muy bien y creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Ha sido un día lluvioso y hemos tenido que tomar precauciones. Estoy contento, estuvimos en el corte bueno con Enric Mas y luego en el esprint ataqué de lejos, pero me pasó un rival", señaló en meta el ciclista español.

Valverde, que subió al podio como segundo clasificado, fue presentado por el locutor de la carrera con admiración y máximo respeto. "Segundo clasificado, desde España, su majestad Alejandro Valverde", sonó por los altavoces de la prueba.

Cabe recordar que el español de 42 años fue podio en las tres 'grandes', pues además del título de la Vuelta a España 2009 fue tercero en 2003, 2013 y 2014, mientras que fue segundo 2006, 2012 y 2019.

Ya en lo que respecta a En el Giro de Italia, Valverde ocupo el tercer puesto en 2016; mientras que en el Tour de Francia finalizó tercero en 2015.

El ataque de Alejandro Valverde en la Coppa Agostoni