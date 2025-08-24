Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 11:20
VIDEO - Vingegaard sufrió caída en la etapa 2 de la Vuelta a España
El hecho se registró a falta de 25 kilómetros para el final de la segunda jornada.
Una fuerte caída sufrió este domingo 24 de agosto el ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) en el marco de la etapa 2 de la Vuelta a España.
Cuando faltaban más de 26 kilómetros para el final del día, el grupo de ciclistas que lideraba el pelotón se resbaló, teniendo en cuenta la lluvia que acompañó la jornada y que mojó el pavimento.
Poco a poco los pedalistas cayeron en secuencia y uno de los afectados fue Jonas Vingegaard, que a pesar de que se repuso, el hecho le dejó algunos raspones.
Vingegaard se recuperó y ganó
A pesar de la caída, el danés Jonas Vingegaard se repuso y se quedó con la victoria de la etapa.
Después de regresar al pelotón principal, Vingegaard se enfiló como favorito al triunfo. El danés aprovechó el trabajo hecho por sus compañeros de equipo para responder, dentro del último kilómetro, al ataque de Giuilio Ciccone y definir la victoria sobre la línea de meta.
De esta manera, Jonas Vingegaard no solo celebró en la etapa 2, si no que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.
Fuente
Antena 2