VIDEO - Vingegaard sufrió caída en la etapa 2 de la Vuelta a España

Una fuerte caída sufrió este domingo 24 de agosto el ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) en el marco de la etapa 2 de la Vuelta a España.

Cuando faltaban más de 26 kilómetros para el final del día, el grupo de ciclistas que lideraba el pelotón se resbaló, teniendo en cuenta la lluvia que acompañó la jornada y que mojó el pavimento.

Poco a poco los pedalistas cayeron en secuencia y uno de los afectados fue Jonas Vingegaard, que a pesar de que se repuso, el hecho le dejó algunos raspones.