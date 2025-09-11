Vingegaard avisa: “Me encantaría ganar en La Bola”

Etapa tranquila para la llegada de La Bola

Después de la contrarreloj sigue una etapa tranquila, una etapa llana en la que no se espera gran movimiento sino hasta el final con los sprinters que buscarán hacerse con una victoria en la Vuelta.

Después de la tranquilidad llega la tormenta y es precisamente ahí que se podría definir el ganador de la Vuelta. La etapa número 20 por muchos considerados la etapa reina será fundamental para las aspiraciones de los perseguidores del danés para ponerlo en aprietos y sacarle el maillot rojo. Ante esta posibilidad se pronunció Vingegaard quien se notó confiado de sus posibilidades.

"Todo se decidirá en la Bola del Mundo. Sigo líder, estoy contento con el maillot rojo y mi posición, y ahora trataré de aguantar hasta Madrid", dijo el doble ganador del Tour de Francia.

"Me encantaría ganar en La Bola", pero dará prioridad a mantener el liderato, "convencido de que será un final duro en el que me van a atacar mucho los rivales".

El danés reconoció que no ha estado bien la última semana, pero confía en recuperarse para la etapa reina que se disputará el sábado.