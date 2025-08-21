Vingegaard renunció a carrera en la que se enfrentaría a Pogacar

Jonas Vingegaard renunció al Mundial de ruta

En la rueda de prensa previa a la Vuelta a España, el danés Jonas Vingegaard confirmó que no participará en el Mundial de ruta en Ruanda.

"No sabemos cómo terminaré esta Vuelta, cómo voy a vivirla, así que he decidido no ir (al Mundial)", dijo.

Por otro lado, el danés anticipó que SÍ se plantearía la posibilidad de correr el Campeonato Europeo de ruta en Francia, en el que se enfrentaría con el esloveno Tadej Pogacar.

"Tendré un poco de tiempo, después de la Vuelta a España, para preparar eso", explicó.