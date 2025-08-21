Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 11:32
Vingegaard renunció a carrera en la que se enfrentaría a Pogacar
El danés confirmó su objetivo de ganar la Vuelta a España.
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) está listo para disputar desde este sábado 23 de agosto la edición 80 de la Vuelta a España con la responsabilidad de ser el máximo favorito al título.
A pesar de que Vingegaard está enfocado en lo que será la carrera ibérica, este jueves 21 de agosto se le consultó sobre la posibilidad de participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2025 que tendrá sede en Ruanda a finales de septiembre.
Jonas Vingegaard renunció al Mundial de ruta
En la rueda de prensa previa a la Vuelta a España, el danés Jonas Vingegaard confirmó que no participará en el Mundial de ruta en Ruanda.
"No sabemos cómo terminaré esta Vuelta, cómo voy a vivirla, así que he decidido no ir (al Mundial)", dijo.
Por otro lado, el danés anticipó que SÍ se plantearía la posibilidad de correr el Campeonato Europeo de ruta en Francia, en el que se enfrentaría con el esloveno Tadej Pogacar.
"Tendré un poco de tiempo, después de la Vuelta a España, para preparar eso", explicó.
Vingegaard quiere ganar la Vuelta a España
Jonas Vingegaard no se escondió a la responsabilidad y ratificó que llega a la Vuelta a España con el objetivo de ganarla.
"Estoy aquí para ganar la Vuelta, y con el apoyo del equipo, se trata de un objetivo realista", dijo.
Fuente
Antena 2