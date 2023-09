Vingegaard 'se cansó', y tomó una decisión luego de la Vuelta a España

Una de las cartas fuertes de la Vuelta a España 2023 fue el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), quien durante la última semana estuvo cerca de quitarle el liderato a su compañero Sepp Kuss, pero finalmente se quedó en el segundo puesto de l clasificación general.

Pese a que Vingegaard era uno de los favoritos para ganar la ronda ibérica -dado que venía de ganar el Tour de Francia-, la orden del Jumbo previo a la etapa 18 fue que se trabajaría para que el estadounidense Kuss se adjudicara el título, lo cual en principio no habría sido bien recibido por el danés.

No obstante los rumores se esclarecieron, y Vingegaard -junto con Primoz Roglic- no mostraron malestar alguno al trabajar para Kuss, y en la última etapa de la Vuelta a España se vio un 'colegaje' que no fue evidente en las semanas anteriores.

No obstante, el agotamiento le ha pasado factura a Jonas Vingegaard, y luego de correr dos 'grandes' y ganar tres carreras más, puso fin a su temporada 2023, pues confirmó que no estará en ninguna otra competición oficial este año.

"Esta fue mi última carrera del año", declaró el ciclista de 26 años, quien descansará por los próximos meses, y volverá a correr hasta el próximo año con el maillot del Jumbo, pues nunca ha estado en duda su continuidad con la escuadra de los Países Bajos.

¿Cuáles carreras ganó Jonas Vingegaard en 2023?

Así las cosas, Jonas Vingegaard despide un 2023 con varios triunfos, pues además de ser campeón del Tour de Francia -por segunda vez consecutiva-, fue segundo de la Vuelta a España, y ganó el Critérium del Dauphiné, O Gran Camiño y la Vuelta al País Vasco. Asimismo, ganó once etapas en estas cinco carreras.