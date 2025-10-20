Vingegaard se rinde ante Pogacar: "hay ciclismo más allá del Tour"

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no pudo cumplir con su gran objetivo del año, teniendo en cuenta que nuevamente se quedó con el subtítulo del Tour de Francia, que dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar.

Sin embargo, Vingegaard agregó a su palmarés la Vuelta a España en un año en el que también celebró la Vuelta a Algarve.

Durante toda la temporada 2025, el danés no pudo superar a su máximo rival, Tadej Pogacar, ya que lo escoltó en el Critérium Dauphiné y en el ya mencionado Tour de Francia.