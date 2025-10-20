Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 18:51
Vingegaard se rinde ante Pogacar: "hay ciclismo más allá del Tour"
Jonas Vingegaard dio pistas de sus planes para el 2026.
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no pudo cumplir con su gran objetivo del año, teniendo en cuenta que nuevamente se quedó con el subtítulo del Tour de Francia, que dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar.
Sin embargo, Vingegaard agregó a su palmarés la Vuelta a España en un año en el que también celebró la Vuelta a Algarve.
Durante toda la temporada 2025, el danés no pudo superar a su máximo rival, Tadej Pogacar, ya que lo escoltó en el Critérium Dauphiné y en el ya mencionado Tour de Francia.
¿Vingegaard se rinde ante Pogacar?
Luego de terminar su actividad en la temporada 2025, Jonas Vingegaard habló con L'Equipe en donde dio pistas de sus objetivos para el próximos año, pero al mismo tiempo reconoció la superioridad de Pogacar.
"Hay ciclismo más allá del Tour. Evidentemente es la carrera más importante, y por eso no podemos decir que haya sido perfecta, tendría que haber ganado para ella. Pero hay otras muchas carreras como La Vuelta, también pruebas de una semana que he disfrutado. Pero hay que pensar que este año me volví a caer en París-Niza, y la conmoción que sufrí allí me ha afectado posteriormente"; dijo.
Por otro lado, Vingegaard destacó el título conseguido en la Vuelta a España, ya que después de dos años volvió a celebrar en una prueba de tres semanas.
"Llevaba dos años sin ganar una ronda de tres semanas, y teniendo en cuenta la dura caída el año anterior, volver a mi mejor nivel requería tiempo. Volver a la bici, pero ante todo volver a recuperar el ritmo que tenía antes", afirmó.
De cara a la temporada 2026, el danés reconoció que hay muchas otras pruebas en las que le gustaría competir y además conquistar.
"El ciclismo no se limita solo a las carreras por etapas. Hay grandes pruebas de un día para corredores como yo: Lieja-Bastoña-Lieja, los Mundiales de este año o el que viene [en Montréal], Il Lombardia..." aseguró.
Finalmente, Vingegaard dejó la puerta abierta a la posibilidad de disputar y buscar la victoria del Giro de Italia.
"No sé cuándo será, o si lo haré, pero lo tengo en mente, siempre lo he tenido. Lieja no me cae muy bien en el calendario si luego hago el Tour, y si quieres ir a La Vuelta, es difícil correr Muundiales. Es un compromiso hacer unas y otras", afirmó.
"No hemos establecido aún el plan con el equipo. Yo tengo mi idea, mis deseos. El Tour es tan grande que probablemente siga entrando en los planos; veremos si el Giro puede entrar ahí también. Es un sueño ganar las tres Grandes Vueltas, para cualquier corredor creo. Quizás lo probemos el año que viene y a ver qué pasa, veremos. Me encantaría ir al Giro", agregó.
Fuente
Antena 2