Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), hizo un 'carrerón' este jueves en la quinta etapa del Critérium del Dauphiné, y no solo ganó la fracción, sino que se convirtió en el nuevo líder, ratificando su rótulo de favorito y encaminándose al título.

No obstante, el danés, quien se prepara para defender el título de Tour de Francia (entre el 1 y el 23 de julio), fue incapaz de celebrar la victoria como lo ha hecho en otras ocasiones; pues consideró que el deporte pasa a un segundo plano cuando hay ataques en las calles, y más si las víctimas son menores.

Vea también: Ataque con arma blanca en Francia deja cuatro niños en estado crítico y dos adultos heridos

Lo anterior, teniendo en cuenta el ataque con arma blanca de un refugiado sirio contra seis personas (cuatro de ellos, niños) en Annecy, una ciudad situada en el oriente de Francia.

Así, una vez terminada la etapa de este jueves, Vingegaard, ganador del día, afirmó ante los medios de comunicación que "en días como hoy el ciclismo no importa" y que sus "pensamientos están con el suceso de Annecy".

De tal forma, este acto fue visto por algunos como un homenaje del danés del Jumbo Visma las personas que resultaron heridas, sobre todo a los cuatro niños perjudicados en los Alpes franceses.

"Por supuesto, estoy muy contento con la victoria, pero creo que en un día como hoy con lo que ha sucedió en Annecy, realmente no importa el ciclismo. Mis pensamientos están con todas las familias afectadas por la agresión", dijo Jonas Vingegaard.

Le puede interesar: Criterium del Dauphiné 2023, etapa 5: así quedaron los colombianos en la general

Sobre la etapa 5 del Dauohiné, Vingegaard explicó que su idea no era atacar, pero el curso del trazado le hizo cambiar de estrategia: "No quería atacar hoy, solo quería defenderme, pero luego atacaron y me marché con Richard Carapaz, quien no pudo seguirme".