Voló en la contrarreloj: 'Supermán' López se metió al podio de la Vuelta al Algarve

Miguel Ángel López voló como 'Superman' y se metió al podio de la Vuelta al Algarve tras hacer una gran contrarreloj individual. Por otro lado, Remco Evenepoel se corona campeón del certamen, segundo título del año tras ganar la Vuelta a San Juan.

El colombiano quedó tercero en la general individual a 39 segundos de Evenepoel del Deceuninck-Quick-Step. El segundo fue Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) a 38". Rui Costa (UAE Team Emirates) fue cuarto a 56".

A pesar de que no era uno de los favoritos para meterse al Top 5, 'Supermán' logró hacer una gigantesca presentación al llegar a 38 segundos en la quinta posición de la 'crono' individual. Una presentación más que destacable para el boyacense que no es experto en esta modalidad.

The final podium of @VAlgarve2020 with @SupermanlopezN 3rd in GC! What a nice result! #VAlgarve2020 #AstanaProTeam pic.twitter.com/sxSjsgNBFQ