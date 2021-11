"Voy a pelear por la Vuelta": Higuita ya tiene claro su objetivo con su nuevo equipo

El colombiano Sergio Higuita (Medellín, Antioquia, 24 años), uno de los fichajes del Bora-Hansgrohe para la temporada 2022, considera que reúne "condiciones físicas" para aspirar al podio en una carrera grande, reto que intentará con el maillot de su nuevo equipo.

Después de 3 temporadas en el Education First, donde logró un triunfo de etapa en la Vuelta 2019 y el Tour Colombia en 2020, Higuita comenzará una nueva y ambiciosa fase en su carrera profesional.



"La próxima temporada me gustaría pelear por la clasificación general en una gran vuelta. Siento que tengo la condición física para hacerlo, cada año aguanto más y más cargas. El año que viene creo que voy a trabajar mucho mejor con Bora-Hansgrohe para estar mejor en carreras de tres semanas", señaló el ciclista antioqueño en ESPN.

Higuita, también campeón de Colombia en ruta en 2020, ha participado dos veces en el Tour de Francia, obteniendo el puesto 25 en 2021, con abandono en 2020, y en la Vuelta corrió en 2019 con la decimocuarta plaza de la general y un triunfo de etapa en Becerril de la Sierra (Madrid).