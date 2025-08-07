Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 10:01
Vuelta a Burgos 2025: así está la clasificación general tras la etapa 3
La tercera jornada fue ganada por el francés Leo Bistaux.
El ciclista francés Leo Bistaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ganó este jueves 7 de agosto la etapa 3 de la edición 47 de la Vuelta a Burgos que contó con un recorrido de 184,1 kilómetros con inicio en Monasterio de San Pedro de Cardeña y meta en Valpuesta.
Bistaux sorprendió en el remate de la jornada al lanzar un fuerte ataque a falta de un kilómetro para el final al cual no respondieron otras figuras como Isaac del Toro (UAE Team Emirates) ni el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).
El francés no tuvo problema para cruzar la meta en primer lugar, hacerse con la victoria y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.
Teniendo en cuenta que la etapa 3 fue la primera con recorrido montañoso, la clasificación general tuvo un revolcón.
El nuevo líder es el francés Leo Bistaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team). El top 3 lo completan Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) a 22'' y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 26''.
Egan Bernal es el mejor colombiano de la prueba en la décima casilla a 53''.
Clasificación general de la Vuelta a Burgos -- etapa 3
1. Léo Bisiauz (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 12H46'29''
2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) a 22''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 26''
4. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) a 26''
5. Johannes Kulset (Uno X Mobility) a 40''
6. Giovanni Aleotti (Red Bull Bora hansgrohe) a 40''
7. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 40''
8. Andrew Ausgut (INEOS) a 40''
9. Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) a 52''
10. Egan Bernal (INEOS) a 53''
