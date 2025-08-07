Vuelta a Burgos 2025: así está la clasificación general tras la etapa 3

El ciclista francés Leo Bistaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ganó este jueves 7 de agosto la etapa 3 de la edición 47 de la Vuelta a Burgos que contó con un recorrido de 184,1 kilómetros con inicio en Monasterio de San Pedro de Cardeña y meta en Valpuesta.

Bistaux sorprendió en el remate de la jornada al lanzar un fuerte ataque a falta de un kilómetro para el final al cual no respondieron otras figuras como Isaac del Toro (UAE Team Emirates) ni el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).

El francés no tuvo problema para cruzar la meta en primer lugar, hacerse con la victoria y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.