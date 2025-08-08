Vuelta a Burgos 2025: así está la clasificación general tras la etapa 4

Inicialmente, fueron 110 kilómetros en los que la fuga sacó ventaja, con un grupo de 10 ciclistas se fue en la escapada. El ascenso y las aceleraciones empezó a poner diferencias para que el grupo del líder fuera perdiendo terreno y los favoritos tuvieran que trabajar para no perder mucho tiempo en la general.

Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) fue quien tomó la iniciativa para lanzarse por la etapa. El italiano se coronó con un tiempo de 03h:33:18 sobre la línea de meta.

Rui Costa (EF Education - EasyPost) llegó con una diferencia de 01:26 para ocupar el segundo lugar. Mientras que el tercer lugar fue para otro luso, Rui Oliveira (UAE Team) con 01:26 más en el cronómetro. Un resultado que no dio muchos cambios en la general.

Ante las diferencias y con el retiro de Nairo Quintana (Movistar Team), la general volvió a tener cambios. Léo Bisiauz (Decathlon AG2R La Mondiale Team) es líder con un tiempo de 16h:23:02, seguido por Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) a 22 segundos. Ahora la tercera posición es de Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 26 segundos y Egan Bernal (INEOS) marcha en el puesto 10 a 53 segundos.