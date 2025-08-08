Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 10:24
Vuelta a Burgos 2025: así está la clasificación general tras la etapa 4
Nairo Quintana dio la noticia de la jornada luego de su retiro al inicio de la etapa.
La Vuelta a Burgos 2025 tuvo su etapa 4 con un recorrido de 162,7 kilómetros entre la localidad de Doña Santos hasta llegar a Regumiel de la Sierra, en una jornada hecha para la fuga. Allí, los ciclistas tomaron la partida y se buscaba la lucha por la general. Desde las primeras subidas hubo noticias con el retiro de Nairo Quintana tras su caída en la jornada anterior.
Para la jornada del viernes, los ascensos al Alto del Cargadero y Alto del Collado en dos subidas de tercera categoría abrían la posibilidad para varios cambios en carrera. La montaña se hizo presente y empezó a sacudir la clasificación de entrada por las fugas.
Lea también: Nairo podría ser baja en la Vuelta a España 2025: noticia de última hora
En otras noticias
¿Quién debe ser el arquero de la Selección Colombia?
Inicialmente, fueron 110 kilómetros en los que la fuga sacó ventaja, con un grupo de 10 ciclistas se fue en la escapada. El ascenso y las aceleraciones empezó a poner diferencias para que el grupo del líder fuera perdiendo terreno y los favoritos tuvieran que trabajar para no perder mucho tiempo en la general.
Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) fue quien tomó la iniciativa para lanzarse por la etapa. El italiano se coronó con un tiempo de 03h:33:18 sobre la línea de meta.
Rui Costa (EF Education - EasyPost) llegó con una diferencia de 01:26 para ocupar el segundo lugar. Mientras que el tercer lugar fue para otro luso, Rui Oliveira (UAE Team) con 01:26 más en el cronómetro. Un resultado que no dio muchos cambios en la general.
Ante las diferencias y con el retiro de Nairo Quintana (Movistar Team), la general volvió a tener cambios. Léo Bisiauz (Decathlon AG2R La Mondiale Team) es líder con un tiempo de 16h:23:02, seguido por Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) a 22 segundos. Ahora la tercera posición es de Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 26 segundos y Egan Bernal (INEOS) marcha en el puesto 10 a 53 segundos.
Etapa 4 | 🔋 Energía Natural— Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 8, 2025
🏁 Último km llegando en solitario a Regumiel de la Sierra 🏘
🥇 @CarusoDamiano - @BHRVictorious
🥈 @RuiCostaCyclist - EF Education - EasyPost
🥉 @roliveira57 - @TeamEmiratesUAE
😍 Vuelta a #Burgos, toda una provincia por descubrir pic.twitter.com/GoXCzFQLBP
Clasificación general de la Vuelta a Burgos -- etapa 4
1. Léo Bisiauz (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 16h23:02
2. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) a 22''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 26''
4. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) a 26''
5. Johannes Kulset (Uno X Mobility) a 40''
6. Giovanni Aleotti (Red Bull Bora hansgrohe) a 40''
7. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 40''
8. Andrew Ausgut (INEOS) a 40''
9. Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) a 52''
10. Egan Bernal (INEOS) a 53''
Le puede interesar: Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 7
Ahora el pelotón se alista para lo que será la quinta etapa de la carrera. Este sábado 9 de agosto, los ciclistas recorrerán un total de 138 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagos de Neila, que terminará con un final fuera de categoría.
Fuente
Antena 2