Vuelta a Burgos 2025: ganador y general tras la etapa 3

El francés consigue así su primera victoria como profesional tras haber sido campeón del mundo de ciclocross en 2023.

Hubo varios intentos de fuga durante la etapa y no fue hasta el kilómetro 28 cuando se formó la primera escapada consolidada con cinco corredores: Sander de Pestel (AG2R), Gorka Sorrain (Caja Rural), Hugo Aznar (Kern Pharma), Iker Mintigi (Euskaltel), Mario Silva (Illes Balears) al que se unió el corredor del Burgos BH, Daniel Cavia.

Formada la escapada, la etapa fue desarrollándose sin grandes sobresaltos, hasta que en la subida del puerto de Oceka se rompió el grupo de escapados y solo De Pestel y Sorarrain se mantuvieron en carrera.

En la bajada, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) aprovechó a atacar cerca de su localidad natal, Murguía pero poco duró el ataque del alavés pues en las primeras rampas de Orduña, el corredor fue absorbido por el pelotón.

Orduña comenzó a hacer su selección y solo De Pestel aguantó hasta que Giulio Ciccone (Lidl Trek) lanzó un ataque que descolgó al líder y que le dejó por delante junto a Léo Bisiaux (AG2R) y poco después se añadió Lorenzo Fortunato (Astana), quedándose por detrás dos grupos con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team) y el colombiano Egan Bernal (Ineos).