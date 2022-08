Vuelta a Burgos: "No puedo creerlo, es algo mágico": Tronchon tras ganar la etapa 3

El corredor francés Bastien Tronchon (AG2R Citroen Team) apuntó tras ganar la etapa de la vuelta ciclista a Burgos que "es algo mágico" y que le cuesta "creerselo" pues la victoria conseguida en Villarcayo durante la tercera etapa es la primera como profesional para el joven corredor.

Vea también: Revés para Higuita en la crono; así quedó la general del Tour de Polonia tras la etapa 6

"Me siento muy bien, creo que todavía no me doy cuenta, es increíble, estoy disfrutando y no me lo esperaba hoy", confesó el stragiere del conjunto francés que llegó a prueba a la escuadra francesa el pasado 1 de agosto.

Vuelta a Burgos: Las declaraciones de Bastien Tronchon tras ganar la tercera etapa

Reconoce que "ha sido muy difícil" la etapa y llegó a comunicar al equipo que no se sentía bien, pero "a medida que pasaban los kilómetros iba mejorando".

"En Picón Blanco mis compañeros en la escapada fueron muy rápidos y yo subí a ritmo, miré mi contador y luego lo hice hasta arriba, estaba muy contento de estar con los mejores y luego aguanté hasta la meta", reconoció el corredor francés que llegó a meta junto a Sivakov.

Le puede interesar: Presidente de World Athletics elogió la organización del Mundial sub 20 en Cali

Tras la victoria en la tercera etapa por parte de corredor francés, este se ubicó en la casilla 26 de la clasificación general a 2:21 del líder, su compatriota Pavel Sivakov (Ineos), a quien le ganó el pulso en la fracción de este jueves.