A horas de la Vuelta a Burgos, Israel Start-Up Nation retira a ciclista por coronavirus

A pocas horas de que se reanude el calendario ciclístico internacional cuando de inicio este martes la edición 42 de la Vuelta a Burgos, la escuadra de categoría UCI WorldTeam, Israel Start-Up Nation, retiró de la nómina presentada para la carrera española a uno de los ciclistas, después de confirmarse un caso positivo para coronavirus entre sus corredores.

Y es que el equipo israelí comunicó que Omer Goldstein arrojó resultados positivos para Covid-19 en las últimas, sin embargo, de inmediato Goldstein fue apartado del resto de sus compañeros y puesto en cuarentena.

Pero la dificultad para el equipo fue que el corredor contagiado estuvo en contacto con el embalador Itamar Einhorn, quien estaba en la nómina de siete ciclistas dispuestos para competir en la Vuelta a Burgos.

De esta manera, Einhorn fue deshabilitado para la prueba española y ahora el Israel Start-Up Nation solo tendrá seis representantes en la carrera.

