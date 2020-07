El milagro de Fernando Gaviria: de tener Covid-19, a ganar etapa en Vuelta a Burgos

Definitivamente Fernando Gaviria es un sobrenatural. El ciclista colombiano regresó con todo a las competencias del World Tour y ganó la segunda etapa de la Vuelta la Burgos con un gran embalaje final, donde de la mano de su compañero de equipo, el argentino Maximiliano Richeze, se pudo posicionar bien en la llegada masiva.

Pero lo más destacado de la victoria del antioqueño fue su gran recuperación física tras sufrir Covid-19, virus que lo perjudicó durante varias semanas y lo tuvo al margen de poder entrenar en cuarentena. Hoy Gaviria está al ciento por ciento a pesar de las dificultades y se llevó una etapa que nunca olvidará.

Hay que recordar que previo a su participación en la Vuelta a Burgos, Gaviria habló con ‘Tuttobiciweb’ sobre las secuelas que tendría tras padecer de coronavirus.

"A nivel personal, creo que ser capaz de ganar una carrera es extremadamente satisfactorio. Siento la misma adrenalina que cuando me convertí en profesional. No sabemos qué tipo de condiciones tenemos o cómo será la carrera. Lo que sabemos es que todos necesitamos volver a competir”, dijo en su momento el velocista.

Además, el colombiano tenía la duda de no saber cómo iniciar su entrenamiento, pues pensaba que podría contar con problemas al respirar. "No tenía idea de cómo me sentiría en estas circunstancias cuando comencé a entrenar", admitió.

Fernando Gaviria tuvo que pasar su cuarentena en Emiratos Árabes, pues fue positivo en plena competencia del Tour UAE del pasado mes de marzo. Tras varias semanas de hospitalización donde se sometió a tratamientos, consiguió dar negativo en una muestra y pudo regresar a Colombia para culminar su recuperación y cuarentena en su natal Antioquia.

Con la victoria en la segunda fracción de Burgos, el embalador paisa demuestra una vez más tener la capacidad mental para nunca rendirse.