Evenepoel envía un mensaje a sus perseguidores: "Otros estaban sufriendo más"

El belga Remco Evenepoel, del Deceunink-Quick Step, ganador de la tercera etapa y nuevo líder de la Vuelta Ciclista a Burgos, ha asegurado este jueves que "ha sido un riesgo" el ataque para llevarse la victoria, pero que al final ha podido ganar.



Evenepoel ha señalado que "el primer objetivo era no perder tiempo", pero desde el equipo le han animado a intentarlo porque "otros estaban sufriendo más", por lo que, aunque estaba "al límite" lo ha intentado, porque "si no lo intentas, no ganas".



El joven belga ha afirmado que "ha sido duro, especialmente la parte final con el viento", aunque ha seguido "empujando y la ventaja fue aumentando".



El corredor de Flandes ha añadido que la victoria ha sido "gracias a su equipo" e intentarán mantener "el liderato hasta el final".



"Mañana es final al sprint, pero el día siguiente acaba en alto" ha apostillado Evenepoel, que se tomará la etapa de este viernes con más tranquilidad, pero sabiendo que aún no tiene la Vuelta asegurada.