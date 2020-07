Grobschartner destacó la victoria de etapa en Burgos: "He decidido probar"

El ganador de la primera etapa y líder de la 42ª Vuelta a Burgos, el austriaco Felix Grobschartner (BORA), se ha visto bien en la última curva de la ascensión al Castillo, por lo que ha decidido probar y "apretar fuerte" en un ataque de larga distancia, aunque "no era el mejor final" para su estilo.



"No miraba si me cogían los de atrás", ha declarado a los periodistas el vencedor de la etapa disputada entre la Catedral de Burgos y el Alto del Castillo (157 kilómetros).



Para el corredor austriaco, el viento que ha habido en toda la etapa no ha sido un problema, ya que es algo que le gusta mucho y ha agradecido que el día no haya sido "tan caluroso como ayer" a pesar de la elevada temperatura registrada.

Por otra parte, ha reconocido que la Vuelta a Burgos "está bien organizada", especialmente por los protocolos que se están siguiendo contra el Covid.