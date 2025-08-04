Vuelta a Burgos 2025; así serán las cinco etapas de espectáculo ciclístico

Del próximo martes 5 al sábado 9 de agosto se disputará la Vuelta a Burgos 2025, competencia que en su edición número 47 reúne a un destacado grupo de figuras del ciclismo mundial, donde aparecen nombres como el del mexicano Isaac del Toro y los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Esteban Chaves, quienes buscarán protagonismo en la montaña.

También dirá presente el experimentado español Mikel Landa, quien después de la caída sufrida en el más reciente Giro de Italia volverá a subirse a la bicicleta en una competencia que tradicionalmente sirve de preparación para la Vuelta a España.

