Vuelta a Burgos 2025; así serán las cinco etapas de espectáculo ciclístico
La competencia sirve de preparación para lo que será la Vuelta a España 2025.
Del próximo martes 5 al sábado 9 de agosto se disputará la Vuelta a Burgos 2025, competencia que en su edición número 47 reúne a un destacado grupo de figuras del ciclismo mundial, donde aparecen nombres como el del mexicano Isaac del Toro y los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Esteban Chaves, quienes buscarán protagonismo en la montaña.
También dirá presente el experimentado español Mikel Landa, quien después de la caída sufrida en el más reciente Giro de Italia volverá a subirse a la bicicleta en una competencia que tradicionalmente sirve de preparación para la Vuelta a España.
Así serán las cinco etapas de la Vuelta a Burgos 2025
Olmillos de Sasamón será la localidad que dé inicio a esta ronda burgalesa, en una primera etapa (205 km) que regresa a Burgos (cuenta con dos puertos de tercera categoría y uno de primera), concretamente al Cerro de San Miguel donde se ubica el Castillo, meta habitual en años anteriores.
La carrera seguirá el miércoles con una etapa (162 km) prácticamente llana entre Cilleruelo de Abajo, localidad que se estrena en la ronda ciclista, y meta en Buniel, otra novedad en esta edición.
Alta montaña en las últimas fracciones de la competencia
La tercera etapa (185 km), donde el protagonismo del patrimonio cobra fuerza, dará la salida en el Monasterio de San Pedro Cardeña y meta en el Monasterio de Valpuesta, cuna del castellano, con una importante presencia de montaña, destacando el puerto de Orduña (1ª categoría) que se subirá por primera vez.
La cuarta etapa (162 km) dará importancia a la empresa burgalesa Burpellet, patrocinador vinculado al ciclismo y que cumple 90 años, tomando la salida en la localidad de Doña Santos, donde tiene ubicada la sede, y meta en Regumiel de la Sierra.
La Vuelta a Burgos llegará a su fin el sábado con salida en las Bodegas Cillar de Silos, ubicadas en Quintana del Pidio, y meta en Lagunas de Neila, que volverán a ser juez de la carrera burgalesa, tras 138 km de quinta y última etapa.
