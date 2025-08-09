Vuelta a Burgos 2025: campeón y clasificación general tras etapa 5

La quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos 2025, disputada el sábado 9 de agosto, estuvo llena de emociones al máximo. Partiendo desde Quintana del Pidio (Bodega Cillar de Silos), los ciclistas debieron afrontar un extenso recorrido de 138,3 km repletos de dificultades montañosas para alcanzar la cima de Lagunas de Neila.

Desde el inicio, el recorrido contó con tres puertos: Alto del Cerro y Alto de Arroyo (ambos de tercera categoría), seguidos por el exigente Alto de Rozavientos (primera categoría), ubicado justo en el kilómetro 116. Esta combinación de ascensos acumuló más de 2.700 m de desnivel, haciendo de esta etapa una de las más exigentes de la edición y en la cual brilló Isaac del Toro al coronarse como campeón tras un esplendido recorrido que lo llevó a trepar dos posiciones en la general.

Le puede interesar: Egan Bernal envía advertencia a rivales de la Vuelta a España

Isaac del Toro sorprende en la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025 y se corona campeón

La ascensión final a las Lagunas de Neila, con rampas de alto nivel, exigió lo mejor de los escaladores y creará espacio para movimientos que fueron determinantes para definir al campeón, puesto que estaba siendo disputado por Bisiaux, Pellizari e Isaac del Toro, quienes completaban el podio de la clasificación general.

Este recorrido representó una batalla estratégica de principio a fin, ya que Léo Bisiaux llegaba como líder con una ventaja ajustada sobre Giulio Pellizzari (+22″) e Isaac del Toro y Lorenzo Fortunato (+26″), lo que garantizó una jornada de alta tensión y ataques decisivos, pero que dejó al mexicano como líder de la clasificación general, convirtiéndolo en su primer título en esta competencia y el sexto para el ciclismo latinoamericano.