Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 09:53
Vuelta a Burgos 2025: campeón y clasificación general tras etapa 5
La Vuelta a Burgos 2025 tiene un nuevo campeón tras los resultados en la general de la etapa 5.
La quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos 2025, disputada el sábado 9 de agosto, estuvo llena de emociones al máximo. Partiendo desde Quintana del Pidio (Bodega Cillar de Silos), los ciclistas debieron afrontar un extenso recorrido de 138,3 km repletos de dificultades montañosas para alcanzar la cima de Lagunas de Neila.
Desde el inicio, el recorrido contó con tres puertos: Alto del Cerro y Alto de Arroyo (ambos de tercera categoría), seguidos por el exigente Alto de Rozavientos (primera categoría), ubicado justo en el kilómetro 116. Esta combinación de ascensos acumuló más de 2.700 m de desnivel, haciendo de esta etapa una de las más exigentes de la edición y en la cual brilló Isaac del Toro al coronarse como campeón tras un esplendido recorrido que lo llevó a trepar dos posiciones en la general.
Isaac del Toro sorprende en la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025 y se corona campeón
La ascensión final a las Lagunas de Neila, con rampas de alto nivel, exigió lo mejor de los escaladores y creará espacio para movimientos que fueron determinantes para definir al campeón, puesto que estaba siendo disputado por Bisiaux, Pellizari e Isaac del Toro, quienes completaban el podio de la clasificación general.
Este recorrido representó una batalla estratégica de principio a fin, ya que Léo Bisiaux llegaba como líder con una ventaja ajustada sobre Giulio Pellizzari (+22″) e Isaac del Toro y Lorenzo Fortunato (+26″), lo que garantizó una jornada de alta tensión y ataques decisivos, pero que dejó al mexicano como líder de la clasificación general, convirtiéndolo en su primer título en esta competencia y el sexto para el ciclismo latinoamericano.
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 19:46:48
2. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) a 19''
3. Léo Bisiauz (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 25''
4. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora hansgrohe) a 30''
5. Giulio Ciccone (LTK) a 56''
6. Egan Bernal (INEOS) a 59''
7. Torstein Traen (TBV) a 1:01
8. Giovanni Aleotti (Red Bull Bora hansgrohe) a 1:03
9. Johannes Kulset (Uno X Mobility) a 1:05
10. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 2:04
¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025?
La Vuelta a Burgos 2025 sirvió como preparación para los ciclistas que formarán parte de la Vuelta a España 2025, la cual comenzará el sábado 23 de agosto de 2025, con la primera etapa partiendo desde Turín (Italia), específicamente desde la Reggia di Venaria, con destino a Novara.
En total, esta 80.ª edición se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre de 2025, concluyendo en Madrid tras 21 etapas que atravesarán Italia, Francia, Andorra y España.
Fuente
Antena 2