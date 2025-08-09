Vuelta a Burgos 2025: ganador de la etapa 5 y protagonismo de los colombiano

Llegó a su fin una nueva edición de la Vuelta a Burgos, la cual dejó un gran protagonismo del ciclismo del continente americano, protagonizado precisamente en la etapa 5, en donde Isaac del Toro se pudo coronar campeón, pero se vio también el alto rendimiento de los ciclistas colombianos como Egan Bernal y Diego Pescador.

El recorrido dejó como ganador al experimentado ciclista italiano de 30 años, Giulio Ciccone, quien se encargó de dominar partiendo desde Quintana del Pidio y un extenso recorrido de 138,3 km repletos de dificultades montañosas para alcanzar la cima de Lagunas de Neila y la respectiva línea de meta que le permitió descontar también tiempo importante para consolidarse en el top 5 de la clasificación general.

Le puede interesar: Egan Bernal envía advertencia a rivales de la Vuelta a España

Victoria de Ciccone en la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025

En la etapa reina de la carrera, Ciccone mostró un gran estado de forma pese a que ya no peleaba por la clasificación general debido a una caída en la etapa 1 que le hizo perder tiempo. Su triunfo fue visto como un “premio de consolación” después de esa mala fortuna inicial y una muestra clara de que está listo para retos mayores como la Vuelta a España.

Partiendo desde Quintana del Pidio y con meta en las Lagunas de Neila, el italiano del Lidl–Trek lanzó un ataque decisivo a unos 3 km de la cima. Aprovechó su explosividad en los últimos kilómetros del puerto fuera de categoría para dejar atrás al grupo de favoritos y cruzar la meta en solitario, adjudicándose la victoria de etapa.