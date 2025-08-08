Vuelta a Burgos 2025: nuevo ganador de la etapa 4

La cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025, que se disputa el viernes 8 de agosto, ofreció un extenso recorrido de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra. Esta jornada de media montaña y terreno ondulado entra en juego en la recta final de la carrera, convirtiéndose en una etapa clave para definir el liderazgo de la clasificación general antes del cierre en Lagunas de Neila.

Aunque no hubo ascensos de mayor nivel ni puertos de alta montaña, su dificultad radica en la acumulación y las pequeñas elevaciones dispersas a lo largo del recorrido. El pelotón afrontó varios repechos explosivos, pero el ciclista italiano, Damiano Caruso, los supo solventar de buena manera para quedarse con el triunfo de la cuarta etapa con una amplia ventaja.

Le puede interesar: Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos 2025: alarmas encendidas

Ganador de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025

Está a punto de llegar a su fin la edición 2025 de la Vuelta a Burgos y en el marco de la etapa 4 se coronó un nuevo ganador que sigue haciendo méritos para convertirse en un ciclista y rival a seguir en la Vuelta a España, Damiano Caruso.

Caruso no venía con un buen rendimiento en la competencia, recientemente había quedado justo en la casilla 58 de la etapa 3 y en la general se ubicaba aún más abajo, en el puesto 80. Sin embargo en la penúltima etapa se encargó de "cerrar varias bocas" y de llevarse el triunfo en solitario con un tiempo de 03:33:18.