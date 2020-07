Vuelta a Burgos: hora y canal para ver en vivo la etapa 5 en Colombia

Este sábado 1 de agosto se cumple la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos, que tiene como líder provisional de la clasificación general al belga Remco Evenepoel (Quick Step), quien exhibió temple y ritmo sostenido en la primera cita que tuvo la carrera con la alta montaña. Por su parte, el colombiano Esteban Chaves, cuarto a 35 segundos, espera pelearle la punta de la carrera al ciclista europeo.

El corredor cafetero, al servicio del Mitchelton Scott, espera tener la potencia suficiente para soltar un ataque certero en un momento clave de la jornada. Cabe recordar que en la sexta colocación de la competencia se encuentra el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS), quien busca sorprender a base de estrategia.

Vuelta a Burgos 2020: hora y canal para ver en vivo la etapa 5 en Colombia

Con el regreso del ciclismo de élite a las carreteras de Europa, el canal RCN adquirió los derechos de transmisión de la Vuelta a Burgos para Colombia. Por tanto, a través de dicho medio de comunicación se puede ver la quinta etapa de la carrera en señal abierta desde las 8:30 am. Los comentarios de la fracción están a cargo del analista Héctor Urrego Caballero, mientras que el relato corre por cuenta de Ramiro Javier Dueñas.

¿A qué hora comienza la transmisión de la Vuelta a Burgos por Antena 2?

De igual forma, la quinta etapa de la Vuelta a Burgos se puede escuchar en Antena 2 y Antena2.com desde las 7:30 am en todo el territorio colombiano. Los comentarios los lidera Héctor Palau y la narración está a cargo de Ferney Cardona. Recuerde que Antena 2 se puede escuchar por los siguientes diales: 650 AM (Bogotá), 670 AM (Medellín) y 1030 AM (Cali) para no perderse ningún detalle de la Vuelta a Burgos