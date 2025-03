Vuelta a Cataluña 2025 EN VIVO ETAPA 1: hora y cómo VER a Egan, Nairo y Carapaz

🚴‍♂️Aquests són els dorsals oficials dels participants de la #VoltaCatalunya104 que comença demà!



🤩¡Ya tenemos los dorsales oficiales de la Volta a Catalunya 2025!



🔝 Get ready for #VoltaCatalunya104! Here's our official list of riders 🔥 pic.twitter.com/PjiNrFFm9p