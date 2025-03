Vuelta a Cataluña 2025 EN VIVO etapa 5: hora y cómo ver este viernes

📹Reviu l'últim km de l'arribada a @FGC_Montserrat amb el segon duel entre @rogla i @juann_ayuso!



💥Disfruta del último km de etapa en Montserrat en la #VoltaCatalunya104 ⛰️



🙌Relive the last km of today's stage, where Primoz Roglic @RBH_ProCycling has conquered the lead! pic.twitter.com/h71BOVylJx