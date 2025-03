Vuelta a Cataluña 2025: general de Egan, Nairo y Carapaz tras la última etapa

El esloveno Primoz Roglic (Bora) conquistó este domingo la Vuelta a Cataluña al ganar en solitario la séptima y última etapa en Barcelona, donde su principal rival Juan Ayuso (UAE) se desplomó en la parte final.

Roglic, que salía a un segundo de Ayuso al inicio de esta última jornada, se escapó a 20 km de la meta y logró mantener el liderato para certificar su segunda victoria de esta carrera conocida popularmente como 'Volta' (tras la edición de 2023).

El español Enric Mas acabó tercero en la general, a 58 segundos de Roglic.

Vea también: Roglic pasó por encima de Ayuso y se quedó con la Vuelta a Cataluña 2025

"Es precioso, me lo he pasado genial aquí", dijo Roglic. "Estoy listo, las piernas están listas, así que he disfrutado mucho esta semana", prosiguió el corredor de 35 años, que reveló que ahora tendrá unos días de vacaciones y que, luego, preparará el Giro de Italia.

Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta a España, estaba entre los favoritos para triunfar después de que el ganador del año pasado, su compatriota Tadej Pogacar, no participara.

Egan, Nairo y Carapaz: así quedaron en la general de la Vuelta a Cataluña 2025

1. PRIMOŽ ROGLIC (RED BULL - BORA - HANSGROHE) - 24h46'21''

2. JUAN AYUSO PESQUERA (UAE TEAM EMIRATES XRG) a 28''

3. ENRIC MAS NICOLAU (MOVISTAR TEAM) a 53''

4. MIKEL LANDA MEANA (SOUDAL QUICK-STEP) a 54''

5. LENNY MARTINEZ (BAHRAIN VICTORIOUS) a 1'00''

Le puede interesar: Primoz Roglic ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña y es nuevo líder

---

7. EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ (INEOS GRENADIERS) a 1'31''

10. RICHARD CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) a 1'59''

19. NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) a 2'28''

30. JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO (EF EDUCATION - EASYPOST) a 9'08''