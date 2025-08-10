Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 10:12
Vuelta a Colombia 2025 EN VIVO etapa 10
La última jornada de la carrera tiene un recorrido de 137 kilómetros.
La Vuelta a Colombia 2025 llega este domingo 10 de agosto a su final con el desarrollo de la etapa 10, que cuenta con un recorrido de 137 kilómetros con inicio en Sopó y meta en el Parque Nacional de Bogotá.
La fracción presentará un exigente desafío, teniendo en cuenta que tas su salida, el pelotón recorrerá los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Sesquilé, Guatavita y La Calera antes de dirigirse al punto de meta.
Rodrigo Contreras (NU Colombia), líder de la clasificación general, tratará de defender el primer lugar y además intentará alzarse con su tercer título de la Vuelta a Colombia.
El principal desafío para Contreras es Diego Camargo (Team Medellín), que está en la segunda posición a 46''.
1. Rodrigo Contreras (NU Colombia), 32:11:51
2. Diego Camargo (Team Medellín) a 46"
3. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 1'48"
4. Yonathan Eugenio (Energía de Boyacá) a 2'43"
5. Sebastián Castaño (Team Sistecredito) a 7'49"
6. Juan Diego Alba (Nu Colombia) a 9'11"
7. Yesid Pira (Hino-One-La Red-Suzuki) a 11'37"
8. Robinson Fabián López (GW Erco Shimano) a 12'18"
Fuente
Antena 2