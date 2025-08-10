Vuelta a Colombia 2025 EN VIVO etapa 10

La Vuelta a Colombia 2025 llega este domingo 10 de agosto a su final con el desarrollo de la etapa 10, que cuenta con un recorrido de 137 kilómetros con inicio en Sopó y meta en el Parque Nacional de Bogotá.

La fracción presentará un exigente desafío, teniendo en cuenta que tas su salida, el pelotón recorrerá los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Sesquilé, Guatavita y La Calera antes de dirigirse al punto de meta.