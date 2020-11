Egan Bernal apareció en el podio de la Vuelta a Colombia y habló de la temporada 2021

Este domingo se llevó a cabo la tercera etapa de la Vuelta a Colombia con llegada en el municipio de Guasca y un vibrante triunfo de Nelson Soto en un sprint final con un pequeño repecho en la meta.

Más allá de la fracción y su resultado, la gran sorpresa de la jornada pasó por Egan Bernal, quien acudió al podio de la Vuelta a Colombia para felicitar a los corredores de esta competencia y saludar a los fanáticos que se encontraban cerca del lugar. Además, habló de su próxima temporada.

“Estoy contento de estar acá acompañándolos, felicitar a los corredores que están hoy acá, seguro se han entrenado muchísimo para una de las competencias más importantes del país. Les deseo lo mejor y que lo disfruten, los corredores merecen un gran aplauso”, señaló en primera medida el campeón del Tour de Francia 2019, quien se recupera de una lesión de espalda.

Muchas gracias a nuestro gran campeón @Eganbernal por acompañarnos en la ceremonia de premiación de la tercera etapa de la #VColombia70años. Linda sorpresa, crack 💪🇨🇴🔝🔥 pic.twitter.com/uFZouWpwAl — Vuelta a Colombia Oficial (@Vueltacolombia1) November 15, 2020

Sobre el año 2021, Egan comentó: "Estoy muy bien, he vuelto a entrenar, me estoy recuperando de una pequeña lesión que tuve en la espalda, pero me voy sintiendo mejor, estoy mejorando poco a poco y tratando de preparar lo mejor posible la siguiente temporada".

Y cerró dando un mensaje a la niñez colombiana que lo ve como un ídolo: “Disfruten, uno cuando es niño lo más importante es disfrutar de cualquier deporte. Que lo hagan con el corazón y que ojalá los papás apoyen a los niños para que sueñen porque en un futuro podrán inspirar a muchos más niños”.