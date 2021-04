Óscar Sevilla y Darwin Atapuma, favoritos al título de la Vuelta a Colombia

Inició la edición 2021 de la Vuelta a Colombia en bicicleta con grandes recorridos y un prólogo de entrada donde los corredores empezarán a mostrar lo mejor de sus condiciones en busca de obtener grandes retos y luchar por el título de la histórica competencia.

Los favoritos en la competencia, que quieren quitarle el título a Diego Camargo, actual campeón, son los experimentados Óscar Sevilla y Darwin Atapuma; precisamente estos dos corredores están listos para disputar con todo el evento y luchar por la corona.

Sevilla, campeón en varias ocasiones de la carrera, dijo: "Es un recorrido muy exigente con alta montaña y subidas como La Línea, Manizales, El Vino y llegada en Bogotá. Me encuentro muy bien con el Team Medellín y compañeros que conocen la carrera. El nivel es muy alto como siempre; será una Vuelta muy emocionante, muy exigente", resaltó el pedalista español, quien espera hacerse con un nuevo trofeo en 44 años de competencia.

Entretanto, Darwin Atapuma, corredor del equipo Tierra de Atletas GW, es una de las cartas fuertes para luchar la fracción; su experiencia es muy grata, ya que ha corrido en los campos de Europa. Su intención es poder lograr una buena actuación.

"La preparación para esta Vuelta a Colombia ha sido muy buena, he entrenado mucho, las cosas se han hecho muy bien. Ha sido difícil no haber hecho carreras previas a esta Vuelta, pero me siento preparado", puntualizó Atapuma.

La Vuelta a Colombia se desarrollará entre el viernes 16 al domingo 25 de abril.