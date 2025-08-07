Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 7

La séptima jornada, celebrada el jueves 7 de agosto de 2025, presentó un trazado completamente llano de 180,6 km, ideal para los velocistas, después de la exigente "etapa reina" que enfrentó al pelotón al ascenso del Alto de la Línea.

En esta nueva etapa de la competencia se vio el regreso al triunfo del ciclista paisa, Wilmar Paredes, quien forma parte del Team Medellín-EPM y comandó el extenso recorrido que inició en Armenia y tuvo paso por La Tebaida, La Paila, Tuluá, Buga, El Cerrito, para finalmente terminar en Cali y provocar cambios en la clasificación general.

Le puede interesar: "El Tour Colombia es lo más parecido al Tour de Francia": Egan Bernal

Clasificación general de la Vuelta a Colombia tras la etapa 7

La etapa comenzó en la emblemática Plaza Bolívar de Armenia, desde donde los ciclistas se dirigieron hacia Valle del Cauca, recorrido en donde se realizaron tres sprints bonificables, lo que añadió emoción para los embaladores y forzó estratégicas alianzas dentro del pelotón.

Sin embargo, fueron después de más de 180 kilómetros que se conoció al podio de esta importante etapa, el cual estuvo comandado por Wilmar Paredes, quien arribó a la meta después de 03:39:53, seguido muy de cerca por Cristian Vélez y Kevin Castillo. Esta nueva etapa trajo consigo también cambios en la clasificación general, pero que sigue dejando como sólido líder a Rodrigo Contreras del Nu Colombia.