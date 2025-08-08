Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 8

La octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025 volvió a mover la clasificación general tras el segundo final en alto, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se quedó con el triunfo tras la llegada a la Tebaida, donde hizo un tiempo de 03h35:26.

Osorio aprovechó su habilidad en el sprint para quedarse con su primera victoria en la Vuelta a Colombia 2025. El pedalista, que siempre ha sido protagonista en diferentes carreras del calendario nacional, tomó la iniciativa para ganar el pequeño embalaje final sobre la línea de meta.

José Aramayo (Pío Rico Cycling Team) se quedó con el segundo lugar del podio, mientras que la tercera posición fue de Kevin Castillo (Sistecrédito). Ambos pedalistas cruzaron la línea de meta sin segundos de diferencia del ganador del día.

Después de la octava etapa no hubo cambio de líder en la clasificación general. Hasta la primera jornada, Wilmar Paredes (Team Medellín) que había ganado la camiseta amarilla con un tiempo de 04h40'51''. Sin embargo, su triunfo había sido en un sprint especial sin diferencias en el cronómetro.

Luego era Sebastián Castaño (Sistecrédito) que se había impuesto en la subida al Alto del Porvenir. 'El secretario' como es conocido, se quedó con el triunfo en aquella jornada. Posteriormente, en la crono del domingo fue Rodrigo Contreras, asumió la camiseta de líder para marcar diferencia desde allí, el defensor del título no ha soltado el primer lugar de la clasificación

Ahora el del NU Colombia es primero con un tiempo de 12h22:30. El segundo lugar de la general es para Diego Camargo (Team Medellín) a 02:31 de diferencia. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) es tercero con 04:26 de diferencia. Entre los primeros diez de la general destacan Wilson Peña (Sistecrédito) a casi cinco minutos, mientras que Luis Oses cierra el top 10 a una diferencia de 9:09.

Este sábado se disputará la novena etapa con un recorrido en suelo boyacense, iniciando en Duitama hasta llegar a Tocancipá, cerca a la ciudad de Bogotá. Un recorrido que tendrá un total de 150.9 kilómetros.

Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 8

1. Rodrigo Contreras (NU Colombia)

2. Diego Camargo (Team Medellín) a 01:04

3. Yonathan Eugenio (EBSA Energía) a 01:20

4. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 04:26

5. Sebastián Castaño (Team Sistecredito) a 06:34

6. Robinson López (GW Erco Shimano) a 07:13

7. Juan Alba (NU Colombia) a 08:25

8. Yesid Pira (Hino-One-La Red-Suzuki) a 10:10

9. Edgar Pinzón (Erco Shimano) a 11:06

10. Daniel Méndez(Orgullo Paisa) a 11:59