Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 16:13
Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 9
La jornada de este sábado terminó en el Alto del Vino.
La novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada este sábado 9 de agosto, fue una de las más exigentes de toda la edición. Con un recorrido de 217 kilómetros y final en el Alto del Vino, los ciclistas enfrentaron un puerto fuera de categoría que puso a prueba la resistencia y la estrategia de los favoritos.
El líder Rodrigo Contreras (Nu Colombia) partió con 1’04’’ de ventaja sobre Diego Andrés Camargo (Team Medellín – EPM) y 1’20’’ respecto al venezolano Yonathan Miguel Eugenio (Energía de Boyacá). Yeison Reyes (Orgullo Paisa), cuarto a 1’50’’, también se mantenía en la pelea, en una etapa que prometía emociones de principio a fin.
Puede leer: Vuelta a Burgos 2025: campeón y clasificación general tras etapa 5
Con un tiempo de 6:13:53, Diego Camargo (Team Medellín - EPM) se llevó el triunfo en la etapa de este sábado. Aunque no logró desbancar a Rodrigo Contreras del liderato, dejó prácticamente asegurada su presencia en el podio de la clasificación general.
En la fracción, Diego Camargo se impuso con un registro de 6:13:51, escoltado por Yeison Reyes y Rodrigo Contreras, ambos a 12 segundos. El cuarto puesto fue para Juan Diego Alba, quien llegó a 54 segundos, mientras que Sebastián Castaño cerró el ‘top’ cinco a 1’23”.
El trazado incluyó, antes del ascenso definitivo, dos premios de montaña de primera categoría, lo que convirtió la fracción en un terreno ideal para los escaladores y clave para la definición de la clasificación general. Por la dureza del perfil, muchos anticipaban que sería una jornada determinante para conocer al campeón de la edición 75.
Con estos resultados de la novena etapa de la Vuelta a Colombia no hubo grandes modificaciones en la clasificación general, y parece que esta está prácticamente definida, pues solo resta un día de competencia.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia luego de la etapa 9
1. Rodrigo Contreras (NU Colombia), 32:11:51
2. Diego Camargo (Team Medellín) a 46"
3. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 1'48"
4. Yonathan Eugenio (Energía de Boyacá) a 2'43"
5. Sebastián Castaño (Team Sistecredito) a 7'49"
6. Juan Diego Alba (Nu Colombia) a 9'11"
7. Yesid Pira (Hino-One-La Red-Suzuki) a 11'37"
8. Robinson Fabián López (GW Erco Shimano) a 12'18"
Le puede interesar: Millonarios SÍ jugaría el próximo miércoles: habría decisión impensada de Dimayor
Recorrido de la décima y última etapa de la Vuelta a Colombia 2025
Este domingo 10 de agosto se disputará la etapa final de la Vuelta a Colombia 2025, un trazado de 139 kilómetros entre Sopó y Bogotá. Aunque el perfil será mayormente llano, el recorrido incluye tres premios de montaña de tercera categoría que podrían añadir emoción antes del cierre de la edición 75.
Fuente
Antena 2