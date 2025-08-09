Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 9

La novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada este sábado 9 de agosto, fue una de las más exigentes de toda la edición. Con un recorrido de 217 kilómetros y final en el Alto del Vino, los ciclistas enfrentaron un puerto fuera de categoría que puso a prueba la resistencia y la estrategia de los favoritos.

El líder Rodrigo Contreras (Nu Colombia) partió con 1’04’’ de ventaja sobre Diego Andrés Camargo (Team Medellín – EPM) y 1’20’’ respecto al venezolano Yonathan Miguel Eugenio (Energía de Boyacá). Yeison Reyes (Orgullo Paisa), cuarto a 1’50’’, también se mantenía en la pelea, en una etapa que prometía emociones de principio a fin.

Con un tiempo de 6:13:53, Diego Camargo (Team Medellín - EPM) se llevó el triunfo en la etapa de este sábado. Aunque no logró desbancar a Rodrigo Contreras del liderato, dejó prácticamente asegurada su presencia en el podio de la clasificación general.

En la fracción, Diego Camargo se impuso con un registro de 6:13:51, escoltado por Yeison Reyes y Rodrigo Contreras, ambos a 12 segundos. El cuarto puesto fue para Juan Diego Alba, quien llegó a 54 segundos, mientras que Sebastián Castaño cerró el ‘top’ cinco a 1’23”.