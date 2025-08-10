Actualizado:
Vuelta a Colombia 2025: clasificación general y campeón tras etapa 10
Llegó a su fin una nueva edición de la Vuelta a Colombia y así terminó la clasificación general tras la etapa 10.
La 75.ª edición de la Vuelta a Colombia, la cual se desarrolló entre el 1 y el 10 de agosto de 2025, con un recorrido inicial previsto de 1 822,2 km que fue ajustado finalmente a 1.639,4 km debido a modificaciones en algunas etapas, llegó a su fin de manera exitosa tras culminar con la etapa 10 en la ciudad de Bogotá.
La etapa final del domingo 10 de agosto, fue una jornada decisiva de 139 km entre Sopó y Bogotá. El recorrido atravesó Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Sesquilé, Sisga, Guatavita y La Calera, antes del ascenso final hacia la capital, el cual estuvo lleno de emociones protagonizadas por Edgar Pinzón, Yesid Pira y el propio Rodrigo Contreras, quien no se quería quedar con la etapa y confirmar su triunfo en la clasificación general.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025
La carrera más importante de ciclismo a nivel colombiano finalizó con varias sorpresas y demostrando que el nivel del ciclismo en el país cafetero sigue mejorando cada vez más. De principio a fin hubo varios movimientos destacados en cada una de las etapas y en la respectiva clasificación general, la cual terminó siendo comandada por Rodrigo Contreras, quien concretó su tercer título en esta competencia.
El ciclista del Nu Colombia llegó a la última etapa mentalizado en el triunfo y así se lo propuso a lo largo de los 139 kilómetros que se disputaron, en donde no "agachó la cabeza" y siguió de cerca a los líderes que le hubieran podido llegar a complicar el resultado de la general. Al final el antioqueño no solo logró arribar en la tercera casilla de la etapa, sino que también apareció en el podio del campeonato levantando el primer lugar.
- Rodrigo Contreras: 35: 23:35
- Diego Camargo a 53''
- Yeison Reyes a 2:38
- Yonathan Eugenio a 3:48
- Sebastián Castaño a 9:15
- Juan Alba a 10:01
- Yesid Pira a 11:35
- Robinson López a 13:23
- Mauricio Zapata a 15:49
- Julián Alarcón a 16:32
¿Cuándo inicia la Vuelta a España 2025?
La Vuelta a Burgos 2025 sirvió como preparación para los ciclistas que formarán parte de la Vuelta a España 2025, la cual comenzará el sábado 23 de agosto de 2025, con la primera etapa partiendo desde Turín (Italia), específicamente desde la Reggia di Venaria, con destino a Novara.
En total, esta 80.ª edición se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre de 2025, concluyendo en Madrid tras 21 etapas que atravesarán Italia, Francia, Andorra y España.
