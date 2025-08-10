Vuelta a Colombia 2025: clasificación general y campeón tras etapa 10

La 75.ª edición de la Vuelta a Colombia, la cual se desarrolló entre el 1 y el 10 de agosto de 2025, con un recorrido inicial previsto de 1 822,2 km que fue ajustado finalmente a 1.639,4 km debido a modificaciones en algunas etapas, llegó a su fin de manera exitosa tras culminar con la etapa 10 en la ciudad de Bogotá.

La etapa final del domingo 10 de agosto, fue una jornada decisiva de 139 km entre Sopó y Bogotá. El recorrido atravesó Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Sesquilé, Sisga, Guatavita y La Calera, antes del ascenso final hacia la capital, el cual estuvo lleno de emociones protagonizadas por Edgar Pinzón, Yesid Pira y el propio Rodrigo Contreras, quien no se quería quedar con la etapa y confirmar su triunfo en la clasificación general.

Le puede interesar: Egan Bernal tendrá nuevo jefe en el INEOS Grenadiers en 2026

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025

La carrera más importante de ciclismo a nivel colombiano finalizó con varias sorpresas y demostrando que el nivel del ciclismo en el país cafetero sigue mejorando cada vez más. De principio a fin hubo varios movimientos destacados en cada una de las etapas y en la respectiva clasificación general, la cual terminó siendo comandada por Rodrigo Contreras, quien concretó su tercer título en esta competencia.

El ciclista del Nu Colombia llegó a la última etapa mentalizado en el triunfo y así se lo propuso a lo largo de los 139 kilómetros que se disputaron, en donde no "agachó la cabeza" y siguió de cerca a los líderes que le hubieran podido llegar a complicar el resultado de la general. Al final el antioqueño no solo logró arribar en la tercera casilla de la etapa, sino que también apareció en el podio del campeonato levantando el primer lugar.