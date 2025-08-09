Vuelta a Colombia 2025: cómo ver etapa 9 entre Alvarado y Alto del Vino

Cada vez falta menos para que llegue a su final una nueva edición de la Vuelta a Colombia y en el marco de la etapa 9 se vivirá una exigente carrera que contará con un recorrido de 217 kilómetros entre Alvarado - Lérida - Mariquita - Honda - Guaduas - Villeta - La Vega - Alto del Vino.

Quedan dos etapas definitivas de la competencia y la general parece inamovible con el sólido liderazgo de Rodrigo Contreras, Diego Camargo y Yonathan Eugenio. Sin embargo la llegada a Bogotá no es para nada sencilla y se pueden llegar a dar movimientos importantes dentro de la tabla.

Hora y canal para ver EN VIVO etapa 9 de la Vuelta a Colombia 2025

A través de Antena 2 podrás seguir toda la información relacionada con el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, etapa 9 que dará inicio a partir de las 11:00 de la mañana y tendrá recorrido por Alvarado - Lérida - Mariquita - Honda - Guaduas - Villeta - La Vega antes de culminar en el Alto del Vino. Además, la transmisión televisiva estará a cargo del Canal RCN y su canal de YouTube.

Horarios de transmisión:

Colombia, Perú y Ecuador: 11:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:00