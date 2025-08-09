Cargando contenido

Así podrá ver en vivo la etapa 9 de la Vuelta a Colombia 2025
Así podrá ver en vivo la etapa 9 de la Vuelta a Colombia 2025
@team_medellin
Vuelta a Colombia
Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 07:51

Vuelta a Colombia 2025: cómo ver etapa 9 entre Alvarado y Alto del Vino

Así podrá ver en vivo la etapa 9 de la Vuelta a Colombia entre Alvarado y el Alto del Vino.

Cada vez falta menos para que llegue a su final una nueva edición de la Vuelta a Colombia y en el marco de la etapa 9 se vivirá una exigente carrera que contará con un recorrido de 217 kilómetros entre Alvarado - Lérida - Mariquita - Honda - Guaduas - Villeta - La Vega - Alto del Vino.

Quedan dos etapas definitivas de la competencia y la general parece inamovible con el sólido liderazgo de Rodrigo Contreras, Diego Camargo y Yonathan Eugenio. Sin embargo la llegada a Bogotá no es para nada sencilla y se pueden llegar a dar movimientos importantes dentro de la tabla. 

Le puede interesar: Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 8

Hora y canal para ver EN VIVO etapa 9 de la Vuelta a Colombia 2025 

A través de Antena 2 podrás seguir toda la información relacionada con el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, etapa 9 que dará inicio a partir de las 11:00 de la mañana y tendrá recorrido por Alvarado - Lérida - Mariquita - Honda - Guaduas - Villeta - La Vega antes de culminar en el Alto del Vino. Además, la transmisión televisiva estará a cargo del Canal RCN y su canal de YouTube. 

Horarios de transmisión: 

Colombia, Perú y Ecuador: 11:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:00 

🔴EN VIVO🔴 Vuelta a Colombia 2025 | Etapa 9
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Vuelta a Colombia

Vuelta a Colombia

Imagen

Clasificación general Vuelta a Colombia

Imagen

Ciclismo

Imagen
Team Medellín

Team Medellín

Imagen

Nu Colombia

Imagen
Rodrigo Contreras

Rodrigo Contreras

Imagen
Ciclismo Colombiano

Ciclismo Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido