Vuelta a Colombia 2025 EN VIVO etapa 7

Continúan este jueves 7 de agosto las emociones de la Vuelta a Colombia con el desarrollo de la etapa 7. Después del ascenso al Alto de La Línea, la séptima jornada presentará un recorrido de 180,6 kilómetros.

La fracción tendrá como punto de partida la Calle 21 en la Plaza Bolívar de Armenia y el lugar de meta se ubicará en Cali.

El pelotón de pedalistas transitará por La Tebaida, La Paila, Tuluá, Buga y El Cerrito antes de llegar a la línea de meta.