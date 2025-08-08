Cargando contenido

@team_medellin
Vuelta a Colombia
Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 06:51

Vuelta a Colombia 2025 EN VIVO: hora y cómo ver la etapa 8

Así podrá ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025.

La Vuelta a Colombia está a punto de llegar a su fin y en el marco de la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025 se seguirán viviendo más emociones que pueden provocar movimientos en la clasificación general. La programada para el viernes 8 de agosto, propone un recorrido de 168,2 kilómetros que partirá de la ciudad de Cali y llegará a La Tebaida, en el Quindío. 

La séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025 tuvo un recorrido de aproximadamente 185 km entre Armenia y Cali, ideal para los especialistas en velocidad y justamente el escenario donde Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, se lució con un sprint demoledor que lo llevó a cruzar primero la línea de meta con un tiempo de 3:39:53, adjudicándose una victoria contundente. Mientras que la general sigue siendo comandada por Rodrigo Contreras, pero todo podría llegar a cambiar con los 168.2 kilómetros de la etapa 8. 

Le puede interesar: Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 7

Hora y canal para ver EN VIVO etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025 

A través de Antena 2 podrás seguir toda la información relacionada con el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, etapa 8 que dará inicio a partir de las 8:00 de la mañana y tendrá recorrido por Variante, Cerrito, Tulua, La Paila, Quebrada Nueva, antes de culminar en La Tebaida. Además, la transmisión televisiva estará a cargo del Canal RCN y su canal de YouTube. 

Horarios de transmisión: 

Colombia, Perú y Ecuador: 08:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 09:00 

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 

En otras noticias: 🔴EN VIVO🔴 Vuelta a Colombia 2025 | Etapa 8
