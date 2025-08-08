Actualizado:
Vuelta a Colombia 2025 EN VIVO: hora y cómo ver la etapa 8
Así podrá ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025.
La Vuelta a Colombia está a punto de llegar a su fin y en el marco de la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025 se seguirán viviendo más emociones que pueden provocar movimientos en la clasificación general. La programada para el viernes 8 de agosto, propone un recorrido de 168,2 kilómetros que partirá de la ciudad de Cali y llegará a La Tebaida, en el Quindío.
La séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025 tuvo un recorrido de aproximadamente 185 km entre Armenia y Cali, ideal para los especialistas en velocidad y justamente el escenario donde Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, se lució con un sprint demoledor que lo llevó a cruzar primero la línea de meta con un tiempo de 3:39:53, adjudicándose una victoria contundente. Mientras que la general sigue siendo comandada por Rodrigo Contreras, pero todo podría llegar a cambiar con los 168.2 kilómetros de la etapa 8.
Hora y canal para ver EN VIVO etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025
A través de Antena 2 podrás seguir toda la información relacionada con el evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, etapa 8 que dará inicio a partir de las 8:00 de la mañana y tendrá recorrido por Variante, Cerrito, Tulua, La Paila, Quebrada Nueva, antes de culminar en La Tebaida. Además, la transmisión televisiva estará a cargo del Canal RCN y su canal de YouTube.
Horarios de transmisión:
Colombia, Perú y Ecuador: 08:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 09:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00
