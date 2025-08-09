Diego Camargo ganó la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025

Este sábado 9 de agosto se llevó a cabo la novena etapa de la Vuelta a Colombia, la cual tuvo un trazado de 217 kilómetros, y se trató de una de las fracciones más difíciles en lo corrido de esta edición, pues el final fue en el Alto del Vino, con un puerto de montaña fuera de categoría.

Diego Camargo (Team Medellín - EPM) con un tiempo de 6:13:53, se quedó con la victoria de etapa este sábado, y si bien no le arrebató el liderato a Rodrigo Contreras, prácticamente se aseguró un lugar en el podio de la clasificación general.

Rodrigo Contreras (Nu Colombia) llegó como líder a la etapa de este sábado, con una diferencia de 1'04" sobre Diego Andrés Camargo y 1'20" por encima del venezolano Yonathan Miguel Eugenio (Energía de Boyacá), por lo que prácticamente entre ellos y Yeison Reyes (Orgullo Paisa) -cuarto a 1'50"- se definía el campeón de la edición 75 de la carrera.

Fue una fracción que para muchos definía la clasificación general de la Vuelta a Colombia, teniendo en cuenta la inclinación que tenía el recorrido, donde antes del premio fuera de categoría, hubo dos puertos de montaña de primera.