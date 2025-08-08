Vuelta a Colombia 2025: sorpresivo ganador de la etapa 8

La nueva edición de la Vuelta a Colombia 2025 está a punto de llegar a su fin y tras una exigente carrera el viernes 8 de agosto, con salida desde Cali y llegada en La Tebaida, en el departamento del Quindío, se coronó a un nuevo ganador de etapa y cambios importantes en la clasificación general.

Con una distancia aproximada de 168,2 km, la carrera discurrió por municipios emblemáticos como Palmira, Buga, Tuluá, Andalucía y La Paila, ofreciendo un recorrido de media montaña que terminó dejando a Alejandro Osorio como ganador de la respectiva etapa 8.

Ganador de la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025

Alejandro Osorio, del equipo Orgullo Paisa, brilló con luz propia en la jornada 8 de la competencia, llevándose la victoria en un emocionante sprint final en La Tebaida. Con una arrancada potente en los últimos metros, la cual le permitió superar a Kevin Castillo y José Aramayo, firmando un triunfo contundente que avivó la competencia.

Sin embargo, a falta de dos etapas por llevarse a cabo, el triunfo del ciclista antioqueño de 27 años no alteró la clasificación general, la cual sigue siendo comandada por Rodrigo Contreras (NU Colombia), quien mantuvo el liderato con ventaja sobre Diego Camargo (1:04) y Yonathan Eugenio (1:20).