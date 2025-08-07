Wilmar Paredes se llevó la etapa 7 de la Vuelta a Colombia 2025

La séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada el jueves 7 de agosto, tuvo un recorrido totalmente llano de aproximadamente 185 km entre Armenia y Cali, ideal para los especialistas en velocidad y justamente el escenario donde Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, se lució con un sprint demoledor que lo llevó a cruzar primero la línea de meta con un tiempo de 3:39:53, adjudicándose una victoria contundente.

Aunque la victoria de etapa representa un gran logro personal, no alteró la clasificación general de la carrera, en la que Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia, se mantiene firme como líder, seguido por Diego Camargo y Yonathan Eugenio.

Le puede interesar: Egan Bernal comenzó a preparar su GRAN objetivo del 2025

Ganador de la etapa 7 de la Vuelta a Colombia 2025

Esta victoria no es la primera del año para Paredes, se presenta en una temporada en la que ha demostrado consistencia y buenos momentos sobre la bicicleta. Después de más de 180 kilómetros que se conoció al podio de esta importante etapa, el cual estuvo comandado por Wilmar Paredes, quien arribó a la meta después de 03:39:53, seguido muy de cerca por Cristian Vélez y Kevin Castillo.

Esta nuevo triunfo en la Vuelta a Colombia confirma que el antioqueño sigue siendo un velocista letal y uno de los referentes en finales masivos dentro de la competencia. La fuerza de Paredes en la etapa 7 refleja el pulso competitivo del Team Medellín-EPM, que sin duda busca seguir sumando con su sprinter en las jornadas que vienen.