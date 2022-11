Vuelta a Ecuador 2022: dos equipos colombianos y 22 'escarabajos' confirmados

La trigésima novena edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 equipos y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros en ocho etapas, precisó este miércoles el directivo Santiago Rosero.

"La Vuelta Ciclística al Ecuador 2022 tendrá ocho etapas, 19 equipos (nacionales, internacionales, continentales) y 127 ciclistas participantes, un número considerable para una vuelta UCI", señaló Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC).

El directivo dijo que la XXXIX edición de la Vuelta, será una de las más complejas que se han disputado, y se mostró seguro de que los ciclistas participantes van a disfrutar desde la primera etapa.

La tradicional Vuelta al Ecuador sirvió de catapulta, en su momento, a destacadas figuras locales como el campeón olímpico en Tokio 2020, Richard Carapaz, y Jonathan Narváez, fórmula destacada para el triunfo de Carapaz en las justas.

Por su parte, el Ministro ecuatoriano de Deporte, Sebastián Palacios, precisó que el Gobierno ha destinado 200.000 dólares para la organización del torneo, además del aporte de la empresa privada que promueve al ciclismo nacional, "al considerarse como uno de los eventos deportivos más importantes de Ecuador", expresó.

Entre los países y equipos que tendrán representación en la Vuelta, estarán Colombia, Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana.

Mientras que entre los equipos más representativos estarán Movistar-Best PC, Team Banco Guayaquil Ecuador y Team Medellín, de Colombia.

La organización aprovechará la expectativa del evento para realizar la Vuelta a la Juventud y la primera edición de la Vuelta Femenina Ecuador, entre el 15 y 18 de noviembre.

La primera etapa se disputará entre las localidades tropicales de Samborondón y el Empalme; y la competencia terminará con la octava etapa con un circuito en la mitad del Mundo, en Quito.

Los equipos colombianos que estarán en la Vuelta a Ecuador 2022

Para esta edición de la Vuelta Ciclística a Ecuador, habrá dos equipos colombianos; pues además del Team Medellín, estará corriendo el Nariño Tierra de Ciclistas - CONXIP.

Vuelta a Ecuador 2022: Los ciclistas colombianos que correrán

En el Team Banco Guayaquil, estarán Róbinson Chalapud y Carlos Gutiérrez. En el Team Medellín irán Fabio Duarte, Yeison Reyes, Robingzon Oyola, Brayan Sánchez, Javier Jamaica, Walter Vargas y Cristhian Montoya.

En el Movistar - Best PC estarán Jerson Urbano y el sub 23 Paulo Pantoja. Mientras que en el Canel's Zero Uno participará Heiner Parra. En el Corratec América Racing Team correrán Yeison Rincón, Juan Hoyos y Mauricio Orozco.

Ya en el Nariño Tierra de Ciclistas, con una nómina sub 23 en su mayoría, estarán corriendo Marlon Castro, Álvaro Martínez, Léider Calderón, Julián Bastidas, Juan Riascos, Dylber Cabrera y Jonathan Moreno.